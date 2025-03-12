Воронежец вынес из чужого дома кровать, ванну и три велосипеда

В Воронежской области мужчина обокрал дом соседей и оставил их без ванны

В Каширском районе задержали местного жителя, который месяц воровал из частного дома. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

В правоохранительные органы с заявлением о краже обратился 48-летний житель Нововоронежа. Потерпевший сообщил, что из его дома пропали вещи и бытовая техника. Он недосчитался трех велосипедов, швейной и стиральной машинок, кровати и ванны.

К краже оказался причастен 40-летний безработный, ранее судимый за аналогичные преступления. Он признался, что с 9 января по 16 февраля выносил имущество из чужого дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге грабитель приставил шариковую ручку к горлу мужчины и отнял деньги.