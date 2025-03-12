Пограничник требовал от женщин оголять грудь при въезде в страну и лишился работы

Пограничник остался без работы, требуя женщин оголять грудь для въезда в США

Бывшего сотрудника пограничной службы США признали виновным в двух эпизодах нарушения гражданских прав — мужчина требовал от женщин, въезжающих на территорию страны, оголить грудь. Об этом сообщает NBC News.

Согласно материалам дела, 53-летний Шейн Миллан работал в погранпатруле в округе Джефферсон штата Нью-Йорк. Роль мужчины заключалась в фильтрации иммигрантов, пересекающих южную границу страны. В частности, Миллан подписывал документы, разрешающие приезжим пребывать в США до судебного разбирательства.

Пользуясь служебным положением, в 2023 году пограничник под предлогом необходимых процедур обыска для разрешения въезда в страну принудил их показать ему грудь. Власти установили, что таким образом он нарушил конституционное право на отказ от необоснованного обыска.

По информации СМИ, за совершенное преступление мужчине грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 20 тысяч долларов (около 1,7 млн рублей).

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