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Глава российского поселка сдал помещение администрации под ПВЗ и лишился работы

Мэр поселения в ХМАО сдал помещение администрации под ПВЗ и лишился работы
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В ХМАО глава сельского поселения Лямина Сургутского района Алексей Дизер лишился своей должности после прокурорской проверки в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Согласно материалам проверки, Дизер отдал часть помещения здания администрации поселения под организацию пункта выдачи заказов индивидуальному предпринимателю, который приходится родным братом его сожительнице.

«После внесения прокуратурой района в Совет депутатов представления о досрочном прекращении полномочий главы в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства последний ушел в отставку по собственному желанию», — рассказали в прокуратуре.

Через суд прокурор добился изменения формулировки увольнения главы поселения на увольнение в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил иск.

Ранее вице-мэра Красноярска Войцеховского уволили в связи с утратой доверия.

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