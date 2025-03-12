Трое подростков пытались ограбить пункт выдачи заказов

В Свердловской области перед судом предстанут трое несовершеннолетних, которые пытались украсть золотые цепочки из пункта выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в феврале 2025 года обвиняемые заказали с чужого аккаунта несколько золотых цепочек и решили украсть их. Один из подростков зашел в пункт выдачи заказов и предъявил QR-код. Получив товар, он попытался скрыться, но был задержан сотрудником пункта выдачи.

Вскоре полицейские установили личности и задержали и двух его подельников, общая стоимость похищенных цепочек составила 60 тысяч рублей. В отношении подростков, самому младшему из которых 14 лет, было возбуждено уголовное дело о грабеже. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Курске 17-летний подросток украл у родственницы 800 тысяч рублей. Юноша знал, что женщина хранит в квартире крупную сумму денег. Молодой человек пришел к ней в гости в многоэтажку по улице Серегина и воспользовавшись моментом украл 800 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, вора удалось задержать. В отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Тамбовской области подросток с приятелем дважды грабили дом соседки.