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Пенсионер лишился 10 млн рублей, пытаясь заменить полис ОМС

В Москве пенсионер за неделю перевел мошенникам 10 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Пожилой мужчина остался без накоплений, поверив в замену медицинского полиса и за неделю отдал мошенникам 10 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Неизвестные связались с 77-летним мужчиной под видом сотрудников страховой компании и сообщили о необходимости замены медполиса. Злоумышленник уговорил потерпевшего продиктовать ему код из SMS-сообщения, который являлся паролем для входа личный кабинет на портале «Госуслуги».

Спустя некоторое время с пенсионером вышли на связь «силовики» и «сотрудники банка». Аферисты убедили пострадавшего принять участие в изобличении мнимых злоумышленников и спасти сбережения, переведя их на безопасный счет. В течение недели он снимал со счетов деньги и отправлял мошенникам.

«Пенсионер раскрыл обман сам: он усомнился в информации звонивших о блокировке его счетов и решил сделать пробный перевод сыну, который был успешно осуществлен», — сообщили в прокуратуре.

Общий ущерб составил более 10 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Ржева отдала мошенникам 7 млн рублей, обманув банки.

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