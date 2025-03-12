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В Петербурге школьник выпил средство для очистки труб и попал в реанимацию

В Петербурге пятиклассник попал в больницу, выпив средство для очистки труб
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 11-летнего пятиклассника госпитализировали после химических опытов на стадионе школы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Альпийском переулке. По данным издания, школьника доставили в больницу с химическим ожогом пищевода. Медики оценили его состояние как тяжелое, он находится в реанимации.

Как рассказал сам мальчик, он решил поэкспериментировать, поэтому развел средство для чистки труб в бутылке воды и из любопытства выпил. После этого школьник почувствовал сильную боль и жжение.

До этого в Петербурге девушка получила ожог пищевода после кулинарных курсов на корпоративе. По словам самой пострадавшей, на мероприятии их учили делать несколько блюд и напитков.

Чтобы бокалы выглядели красиво, им предложили «украсить» спиртное жидким азотом. Приготовив напиток, девушка выпила его и спустя время почувствовала недомогание. Ее госпитализировали.

Ранее сахалинка пожаловалась на ожог пищевода и рта после обеда в кафе.

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