Россиянка получила ожог пищевода, глотки и рта после обеда в кафе

Жительница Сахалина обратилась в прокуратуру после неудачного обеда в одном из кафе Долинска, после которого, как утверждает женщина, она получила ожоги пищеварительной системы. Об этом сообщает издание АСТВ.

Женщина отметила, что 6 августа заказала в точке питания салат с жареным сыром, соусом песто и бальзамическим уксусом. После приема пищи она почувствовала жжение во рту и обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ей химический ожог рта, глотки и пищевода.

«Ни администрация кафе, ни повар не принесли извинения, еще и пытались сделать все, чтобы убедить меня, что вина лежит на мне. Также пострадали голосовые связки, при разговоре ощущаю боль», — возмутилась сахалинка.

В кафе в разговоре со СМИ предположили, что у гостьи возникла индивидуальная реакция на готовый соус, которую ни она, ни повара предугадать не могли.

«Бальзамический крем используется не только в этом салате, но и в других блюдах. <...> Именно данный салат в тот день был подан еще троим гостям», — отметили в заведении, добавив, что уже связались с посетительницей и принесли извинение за реакцию персонала на возникшую ситуацию.

Ранее на Алтае мужчина получил ожоги глаз, посидев под кварцевой лампой в кафе.