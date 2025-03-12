В Москве пройдет ярмарка современного искусства

Более 200 галерей и художников примут участие в ярмарке «Арт Россия»

В Гостином дворе с 3 по 6 апреля пройдет ярмарка современного искусства «Арт Россия», сообщает пресс-служба ярмарки.

Мероприятие в шестой раз проведет корпорация «Синергия» и искусствовед Елизавета Фролова.

Всего на ярмарке будет представлено более 200 галерей и художников, а также специальные проекты.

В рамках инициативы «Культурная дипломатия» на ярмарке организуют международную гостиную для дискуссий между иностранными государственными деятелями. Также на ярмарке представят павильоны искусств дружественных стран России.

По словам президента корпорации «Синергия» Вадима Лобова, ярмарка стала одной из самых масштабных экспозиций современного искусства в России.

«Ярмарку посещает более 45 тыс. человек. «Арт Россия» призвана укрепить культурные связи с другими странами и способствовать развитию арт-бизнеса в нашей стране», — сказал он.

Одним из новых проектов станет детская территория с темой «Искусство чувствовать: Путешествие в мир эмоций!», где юные художники смогут представить свои работы. В рамках проекта пройдет экспертный стол, где опытные деятели искусства поделятся опытом и расскажут о профессиях.

Также на ярмарке проведут арт-форум, на котором представители разных сфер расскажут о взаимосвязи искусства с наукой и другими направлениями.

Кроме того, на ярмарке анонсируют осеннюю ярмарку академического искусства.

«В России одна из самых сильных школ академического искусства, и мы всегда славились своими талантливыми авторами, работающими в этом направлении. Наша миссия — продолжать взращивать мастеров академического направления», — отметила куратор Елизавета Фролова.