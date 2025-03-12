В Киеве и Харькове произошли взрывы

В Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины. При этом предупреждение отменили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Тернопольской областях.

До этого в Днепропетровске (украинское название — Днепр) в пятый раз за ночь раздались взрывы. В результате в городе произошло несколько пожаров, в том числе и на объекте инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе заметили густое облако дыма после удара ВС РФ по нефтебазе.