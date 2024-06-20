Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина совершил более 100 оскорбительных звонков в скорую и полицию и попал в тюрьму

Mirror: британец 100 раз позвонил в скорую и полицию с оскорблениями и попал в тюрьму

close
100%
Depositphotos

В Британии к тюремному сроку приговорили мужчину, который за неделю совершил более 100 оскорбительных звонков в скорую помощь и полицию, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, в суде оказался 36-летний Адиль Хасан. По данным полиции, мужчина звонил в скорую помощь и полицию, оскорбляя сотрудников и угрожая им. Лаура Чарльз, дежурный диспетчер службы скорой помощи, ответившая на звонок мужчины, рассказала, что это было «худшее словесное оскорбление» в ее жизни.

После этого Адиля арестовали полицейские. Мужчина был приговорен к 28-недельному тюремному сроку, он так и не смог объяснить мотивы своего поступка. Полицейский Энди Льюис сообщил, что действия Хасана потенциально ставили под угрозу здоровье и безопасность населения.

Ранее в США бездомный вонзил иглу для подкожных инъекций туристу в спину и был арестован.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами