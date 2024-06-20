Мужчина совершил более 100 оскорбительных звонков в скорую и полицию и попал в тюрьму

В Британии к тюремному сроку приговорили мужчину, который за неделю совершил более 100 оскорбительных звонков в скорую помощь и полицию, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, в суде оказался 36-летний Адиль Хасан. По данным полиции, мужчина звонил в скорую помощь и полицию, оскорбляя сотрудников и угрожая им. Лаура Чарльз, дежурный диспетчер службы скорой помощи, ответившая на звонок мужчины, рассказала, что это было «худшее словесное оскорбление» в ее жизни.

После этого Адиля арестовали полицейские. Мужчина был приговорен к 28-недельному тюремному сроку, он так и не смог объяснить мотивы своего поступка. Полицейский Энди Льюис сообщил, что действия Хасана потенциально ставили под угрозу здоровье и безопасность населения.

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