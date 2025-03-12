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Россиян предупредили, о каких проблемах говорят трещины на языке

Врач Лысенков: при анемии и инфекциях могут появляться трещины на языке
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Freepik.com

Считается, что язык отражает состояние здоровья человека. В частности, трещины, которые могут появляться на языке, нередко свидетельствуют о различных сбоях в работе организма. Более подробно о том, о каких проблемах со здоровьем они могут говорить, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По словам врача, зачастую воспалительный процесс на языке — это симптом какого-либо системного заболевания, а не самостоятельный первичный недуг. Однако трещины на языке могут быть у человека и от рождения, что называется складчатым глосситом и не требует лечения.

«Общее название для группы заболеваний языка — глоссит. И, как правило, все зависит от жалоб пациента при обращении к врачу. Если при наличии трещин на языке пациент жалуется на боль, жжение, ощущение оскомины в полости рта, можно говорить о патологическом процессе. И причин, которые могут к этому привести, довольно много», — рассказал Лысенков.

Среди них стоматолог назвал: анемию, недостаток витамина B12, инфекции (вирусные, грибковые, бактериальные), прием некоторых лекарств (при лечении патологии сердца, противомикробные препараты), аллергические реакции. К другим причинам относятся: психологические расстройства, употребление острой пищи, наследственность, профессиональные вредности (химическое производство).

«Таким образом, любые изменения на языке, если это не врожденные изменения, обычно свидетельствуют о развитии того или иного системного заболевания в организме. Поэтому при наличии такого симптома следует обратиться на прием к врачу-стоматологу для осмотра и дальнейшей дифференциации заболевания. При необходимости он выдаст направление к смежным специалистам для уточнения диагноза», — отметил врач.

При этом он подчеркнул, что пытаться заниматься самолечением в таком случае нельзя, поскольку это может исказить картину и усложнить диагностику.

«Однако со стороны пациента тоже требуются некоторые усилия. В частности, необходима качественная гигиена полости рта — регулярная чистка зубов и языка с использованием ополаскивателей. Также необходимо следить за тем, чтобы не усугубить состояние слизистой оболочки языка — осторожно есть горячую и острую пищу, а также ограничить или полностью исключить алкоголь и табак», — добавил Лысенков.

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