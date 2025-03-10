Россиян предупредили об опасности отбеливающих зубных паст

Мечтая о белоснежной улыбке, многие люди покупают отбеливающие зубные пасты, используя их на регулярной основе. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина, такой подход может обернуться проблемами со здоровьем зубов.

Врач обратила внимание, что механизм действия отбеливающих паст направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение налета с ее поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит, но если ее структура уже нарушена, использование отбеливающих паст может привести к гиперестезии (повышенной чувствительности зубов).

«С наибольшей осторожностью необходимо использовать отбеливающие зубные пасты с высоким содержанием абразивных частиц. В отбеливающих пастах индекс абразивности (RDA) обычно в пределах 101-250. Чем он выше, тем выше риск появления повышенной чувствительности зубов», — предупредила стоматолог.

По ее словам, после консультации стоматолога-терапевта и отсутствия противопоказаний использовать такие пасты можно не чаще одного раза в неделю.

«Для индивидуального подбора зубной пасты необходима консультация врача стоматолога-терапевта. Регулярные визиты на профессиональную гигиену полости рта два раза в год помогут поддерживать естественный цвет ваших зубов», — резюмировала специалист.

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