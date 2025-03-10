Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности отбеливающих зубных паст

Врач Солдаткина: отбеливающие зубные пасты грозят развитием гиперестезии
close
Depositphotos

Мечтая о белоснежной улыбке, многие люди покупают отбеливающие зубные пасты, используя их на регулярной основе. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина, такой подход может обернуться проблемами со здоровьем зубов.

Врач обратила внимание, что механизм действия отбеливающих паст направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение налета с ее поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит, но если ее структура уже нарушена, использование отбеливающих паст может привести к гиперестезии (повышенной чувствительности зубов).

«С наибольшей осторожностью необходимо использовать отбеливающие зубные пасты с высоким содержанием абразивных частиц. В отбеливающих пастах индекс абразивности (RDA) обычно в пределах 101-250. Чем он выше, тем выше риск появления повышенной чувствительности зубов», — предупредила стоматолог.

По ее словам, после консультации стоматолога-терапевта и отсутствия противопоказаний использовать такие пасты можно не чаще одного раза в неделю.

«Для индивидуального подбора зубной пасты необходима консультация врача стоматолога-терапевта. Регулярные визиты на профессиональную гигиену полости рта два раза в год помогут поддерживать естественный цвет ваших зубов», — резюмировала специалист.

Ранее были названы симптомы, указывающие на дефицит железа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами