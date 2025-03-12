Женщины переживают расставание легче мужчин, показало исследование

Отсутствие отношений каждый воспринимает по-своему. Большинство одиноких мужчин, как выяснилось, испытывают эмоциональный голод: треть из них (34%) признаются, что скучают по душевному теплу и уютным разговорам. А вот женщины демонстрируют больше стойкости — лишь 16% скучают по отношениям, а 27% с гордостью называют себя самодостаточными. Это показало исследование Mamba и Скандинавского Центра Здоровья, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Человек — социальное существо, и длительное одиночество может привести к эмоциональному истощению. Когда мы не получаем эмоциональной поддержки, обратной связи и тепла от близких, это может снижать уровень уверенности в себе и вызывать ощущение ненужности. Кроме того, отсутствие живого общения лишает нас важной информации о социальных нормах, тенденциях и даже эмоциональных реакциях окружающих, что влияет на нашу адаптацию в обществе», — комментирует Валентина Иванова, психолог Скандинавского Центра Здоровья.

Интересно, что дамы чаще верят в судьбу — 31% уверены, что любовь постучится в дверь, когда придет время. Мужчины же предпочитают брать дело в свои руки: 17% уже активно ищут новые отношения.

После разрыва кто-то с головой ныряет в новые знакомства — так поступают 41% женщин и 34% мужчин. А кто-то, наоборот, уходит в «детокс от любви»: 13% дам и 19% мужчин признались, что взяли паузу в общении. При этом друзья тоже не всегда являются надежным плечом — каждый пятый отмечает, что близкие слишком увлечены собственной личной жизнью.

«Это помогает переключить внимание, снизить тревожность и вернуть ощущение контроля над своей жизнью», — добавляет психолог Иванова.

38% мужчин и 37% дам наконец-то нашли время на давние мечты и хобби. Правда, приоритеты у всех разные: мужчины чаще погружаются в карьеру (30%), а женщины — в саморазвитие (22%) и заботу о здоровье (23%).

Со временем многие находят плюсы в жизни без пары: 44% девушек научились ценить время от собственной компании (среди мужчин таких 28%). Главный плюс холостяцкой жизни? Никаких обязательств и лишних драм — так считают 36% мужчин и 46% дам. А вот насчет денег мнения разделились: финансовую свободу ценят 25% мужчин и только 12% женщин.

Большинство опрошенных не ставят крест на личной жизни: 71% дам и 56% мужчин готовы к новым отношениям, если встретят того самого человека. Причем мужчины вдвое активнее в поисках партнера — 34% против 18% у женщин. Где же искать любовь в 2025-м? Так, соцсети и дейтинг-сервисы остаются фаворитом — им доверяют 58% мужчин и 52% женщин. Любопытно, что мужчины охотнее пользуются дейтинг-сервисами (23%), а девушки, помимо всего прочего, вообще предпочитают знакомиться на мероприятиях или через друзей.

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