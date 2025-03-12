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Стало известно, в каких городах России покупают больше всего обручальных колец

Калининград стал лидером по тратам на обручальные кольца
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Shutterstock

2024 год был объявлен Годом семьи, и это отразилось на многих сферах жизни, включая ювелирный рынок. Аналитики ювелирного бренда Sokolov изучили продажи обручальных колец в розничных магазинах за 2024 год и на основе этих данных составили «Свадебный индекс» — показатель, отражающий количество купленных обручальных колец на каждые 10 тысяч жителей.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидером рейтинга стала Тюмень, где на каждые 10 тысяч жителей пришлось 49 обручальных колец. Второе место занял Иркутск (41 обручальное кольцо), а замыкает тройку Екатеринбург (40 колец). В пятерку городов с самыми высокими показателями также вошли Санкт-Петербург (38 колец) и Воронеж (37 колец). Москва расположилась на шестой строчке с индексом 36, а ниже нее оказались Пермь (35 колец) и Сочи (34 кольца). Десятку замыкают Калининград (33 кольца) и Челябинск (31 кольцо).

Аналитики также изучили средний чек на обручальные кольца в каждом городе. Самый высокий средний чек был зафиксирован в Калининграде — 24 668 рублей. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (23 331 рубль) и Воронеж (22 373 рубля). Интересно, что жители Москвы и Сочи тратят на символы семейной жизни примерно одинаковую сумму — около 21,5 тысячи рублей.

Наименьшие траты на обручальные кольца зафиксированы в Перми (15 007 рублей), Иркутске (15 896 рублей) и Тюмени (16 924 рубля). Примечательно, что Тюмень, лидер «Свадебного индекса», оказалась среди городов с самым низким средним чеком.

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