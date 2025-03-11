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Мужчина, летевший в Вашингтон, чтобы поговорить с Трампом, устроил дебош на борту

Американец избил пассажира и угрожал стюардессе на рейсе в Вашингтон
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Американца, летевшего в Вашингтон, чтобы поговорить с Трампом, арестовали за дебош на борту самолета, передает CNN.

Нештатная ситуация произошла 5 марта на рейсе 5574 American Airlines из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон, округ Колумбия. Незадолго до посадки в аэропорту имени Рональда Рейгана пассажир по имени Астериус Мутайоба Руламка, имеющий водительские права штата Техас, стал буйным и агрессивным.

Мужчина покинул свое место и перебрался в заднюю часть самолета, где начал кричать и ругаться на стюардессу. Затем Руламка напал на пассажира, который снимал происходящее на камеру, и несколько раз ударил его до крови. Он также пытался ударить стюардессу, но та успела отойти в сторону.

После этого хулиган начал бегать по салону, пока бортпроводницы и трое пассажиров не усадили его на место. По прилете дебошира задержали сотрудники ФБР, на допросе он заявил, что прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, и заявил, что он «в бешенстве».

Что именно вывело хулигана из себя, не уточняется. Известно, что в 2014 году Руламка уже попадал в поле зрения правоохранителей за просроченную визу, из-за аналогичных проблем в его отношении было начато новое разбирательство, которое ведется в настоящее время.

Ранее пассажирка разделась догола на борту самолета, и тот вернулся на стоянку.

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