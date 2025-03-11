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В Германии 11-летняя девочка родила от 38-летнего отчима

В Германии мужчина насиловал маленькую падчерицу, пока она не забеременела
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Depositphotos

Жителя Германии признали виновным в сексуальном насилии над падчерицей, сообщает Bild.

Согласно обвинительному заключению, 38-летний Бенджамин С. из округа Зиген-Витгенштайн надругался над своей падчерицей Джолиен с марта 2020 года, когда той было всего семь лет, по август 2023 года.

Мужчина не использовал контрацептивы, и в итоге, как было установлено в суде, последнее изнасилование привело к беременности. Джолиен пыталась спрятать живот, но ее учителя все же заметили, что школьница находится в положении.

В мае прошлого года 11-летняя жертва педофила родила девочку путем кесарева сечения, а экспертиза ДНК доказала отцовство мужчины. Таким образом улики против него стали неопровержимыми.

Однако Бенджамин отрицал обвинения до самого конца, а его адвокат пытался доказать, «что ребенок сам ввел сперму». По решению суда извращенец проведет восемь лет в тюрьме, однако защита попробует обжаловать приговор.

Ранее в Петербурге 47-летний отец изнасиловал трехлетнюю дочь.

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