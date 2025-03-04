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В Петербурге 47-летний отец изнасиловал трехлетнюю дочь

В Петербурге женщина обвинила экс-мужа в изнасиловании их трехлетней дочери
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Depositphotos

Жительница Петербурга рассказала о том, что ее бывший супруг насиловал дочь. Об этом сообщает Конкретно.ру.

Инцидент произошел в квартире дома на Гражданском проспекте. Как рассказала сама 22-летняя девушка, трехлетняя девочка приехала к 47-летнему отцу в гости. В какой-то момент родитель надругался над ребенком.

Как мать узнала о произошедшем, не сообщается, она обратилась в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что мужчина был самозанятым.

До этого во Франции хирурга обвинили в надругательстве над 299 пациентами, большинство из которых были детьми. В 2017 году он изнасиловал маленького соседа, после чего 74-летним мужчиной заинтересовались в правоохранительных органах.

Выяснилось, что он годами насиловал пациентов, когда они находились под наркозом. Это дело стало самым масштабным делом о насилии над детьми по количеству пострадавших за всю историю Франции.

Ранее в Петербурге школьница обвинила отца в изнасиловании.

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