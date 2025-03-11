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Microsoft закроет еще одну программу из Windows

Microsoft закроет программу для удаленного подключения Remote Desktop 27 мая
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Microsoft

Корпорация Microsoft в мае прекратит поддержку встроенной в Windows 11 программы Remote Desktop. Об этом сообщило издание BleepingComputer.

В компании пояснили, что Remote Desktop будет заменено новым приложением Windows App, обладающим схожими функциями. Его можно будет использовать не только на компьютерах, но и на планшетах, смартфонах, а также в веб-браузере. Информацию о приложении Windows App раскрыли в 2023 году, а его официальный запуск состоялся в сентябре 2024 года.

При этом новое приложение не поддерживает службы удаленного рабочего стола. В Microsoft рекомендовали использовать для этих целей сервис «Подключение к удаленному рабочему столу».

Remote Desktop — это приложение, разработанное для удаленного доступа к компьютерам с операционной системой Windows. Оно активно применяется в образовательной сфере и для работы на удаленке. Представители Microsoft уточнили, что поддержка данной программы завершится 27 мая, и она будет закрыта. Доступ к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box через Remote Desktop будет отключен сразу.

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