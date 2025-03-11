В правительстве Вологодской области подтвердили отставку двух заместителей губернатора

В пресс-службе правительства Вологодской области подтвердили «Газете.Ru» информацию РБК о том, что губернатор региона отправил в отставку двух своих заместителей Юрия Умеренко и Владислава Ефанова.

«Да. Факт подтвердить могу. Информация соответствует действительности», — сказали там.

Причину такого решения в пресс-службе правительства региона назвать не смогли.

Об увольнении первого замгубернатора — руководителя администрации губернатора Вологодской области Юрия Умеренко и замгубернатора — министра природных ресурсов и экологии Владислава Ефанова РБК сообщил 11 марта.

Умеренко занимал свою должность с ноября 2023 года — он курировал земельные и имущественные отношения, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а также правовое обеспечение деятельности правительства. Ефанов возглавлял министерство природных ресурсов и экологии с ноября 2024 года.

Ранее губернатор Георгий Филимонов заявил, что в Вологде установят памятник Ивану Грозному.