Спасение крохотного котенка на оживленной трассе попало на видео

В Малайзии курьер, забравший котенка с оживленной трассы, поделился видео спасения животного в сети и обрел популярность. Об этом сообщает New Strait Times.

Мужчина опубликовал видео, как он пересекает несколько полос оживленной дороги в Куала-Лумпуре, чтобы забрать черно-белого котенка. В это время детеныш жмется от страха к обочине дороги и выглядит абсолютно беззащитным. Мужчина поднимает котенка и относит его к своему мотобайку, припаркованному с другой стороны дороги. Всю спасательную операцию доставщик фиксировал на камеру, а видео опубликовал в TikTok. За несколько часов ролик собрал более 700 тысяч просмотров и более 130 тысяч лайков.

В комментарии к видео доставщик признался, что не смог пройти мимо детеныша, так как боялся, что его переедет машина. По словам мужчины, он назвал питомца Попкорном, и теперь котенок будет жить вместе с ним.

Подписчики попросили мужчину делиться подробностями жизни его нового домашнего животного.

Ранее в США на видео попал выброшенный щенок, который бежал по пустыне за автомобилем хозяина.