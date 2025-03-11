«Единая Россия» и ВАРМСУ проконтролируют исполнение закона о местном самоуправлении

«Единая Россия» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) будут совместно мониторить исполнение закона о местном самоуправлении, искать ответы на все вопросы, касающиеся развития этой области. Для этого было подписано соглашение о сотрудничестве ЕР и ассоциации. Об этом на встрече с сопредседателем ассоциации Ириной Гусевой и главами муниципальных образований заявил секретарь Генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.
Он подчеркнул, что для совместной работы будут задействованы вся партийная инфраструктура и ресурсы ВАРМСУ.
Закон о местном самоуправлении станет основополагающим документом, по которому будет выстраиваться вертикаль власти во всех муниципалитетах страны. Совет Федерации примет его уже на этой неделе.
Владимир Якушев отметил: в законе четко прописано, что относится к полномочиям органов местного самоуправления.
«Завершена самая большая дискуссия — действует двухуровневая или одноуровневая система местного самоуправления. Пришли к выводу, что регион сам будет определять, на какой модели он остановится и как дальше будет работать», — сказал секретарь Генсовета ЕР, добавив, что это решение является вполне обоснованным.
Он уточнил, что российские регионы — разные по численности, протяженности и культуре местного самоуправления.
«Поэтому в зависимости от того, где какая сегодня практика сложилась, примут соответствующие решения», — добавил Якушев.
Кроме того, ЕР и ВАРМСУ будут вместе реализовывать партийные проекты.
В основе каждого из проектов — повышение качества жизни россиян, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий, подчеркнул Якушев.
Он напомнил, что 2025 год объявлен партией Годом муниципального депутата.
Поэтому форматы взаимодействия с органами местного самоуправления, депутатским корпусом и ВАРМСУ будут расширены.
Также Якушев сообщил, что подписанное соглашение между партией и ассоциацией предусматривает объединение усилий в области совершенствования законодательства РФ, развития межмуниципального и регионального сотрудничества, разработку проекта по подготовке кадров для органов МСУ, изучению и распространению лучших муниципальных практик.