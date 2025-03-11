Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Крови натекло, как с поросенка»: россиянину пробили голову из-за конфликта на дороге

В Тульской области мужчине пробили голову битой из-за конфликта на дороге

В Тульской области конфликт на дороге между водителями закончился дракой, в которой одному из участников оппоненты пробили голову битой. Об этом сообщает местное издание Myslo.

Инцидент произошел 1 марта на Веневском шоссе. По словам потерпевшего, он ехал в своей Mazda вместе с женой и четырехлетним сыном по шоссе, когда их, пересекая сплошную полосу, обогнал Opel. В районе поселка Молодежный, на светофоре водитель Opel вместе с пассажиром вышли из авто, приблизились к Mazda и вступили с ее водителем в перепалку. Потерпевший утверждает, что мужчины пытались доказать, что водитель Mazda не дал им себя обогнать в районе деревни Медвенка. Один из мужчин сходил в авто и вернулся с битой, после чего конфликт между оппонентами перешел в острую фазу.

«Пожилой мужчина сначала как будто бы не лез, хотя был вооружен битой, а молодой замахивался, пытался ударить. Хотел сбить меня ногой, но я ухватился за нее. В этот момент пожилой мужчина резко ударил меня дубинкой по голове. С меня крови натекло, как с поросенка! Весь багажник залил кровью», — поделился потерпевший.

Мужчина отметил, что его с места ЧП забирали на скорой. Домой из больницы его отпустили только через неделю. После этого он обратился в полицию и написал на агрессоров заявление.

Также потерпевший отметил, что инцидент очень напугал его маленького сына.

Ранее на Кубани водитель повредила беременной женщине глаз в дорожном конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами