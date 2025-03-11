«Крови натекло, как с поросенка»: россиянину пробили голову из-за конфликта на дороге

В Тульской области конфликт на дороге между водителями закончился дракой, в которой одному из участников оппоненты пробили голову битой. Об этом сообщает местное издание Myslo.

Инцидент произошел 1 марта на Веневском шоссе. По словам потерпевшего, он ехал в своей Mazda вместе с женой и четырехлетним сыном по шоссе, когда их, пересекая сплошную полосу, обогнал Opel. В районе поселка Молодежный, на светофоре водитель Opel вместе с пассажиром вышли из авто, приблизились к Mazda и вступили с ее водителем в перепалку. Потерпевший утверждает, что мужчины пытались доказать, что водитель Mazda не дал им себя обогнать в районе деревни Медвенка. Один из мужчин сходил в авто и вернулся с битой, после чего конфликт между оппонентами перешел в острую фазу.

«Пожилой мужчина сначала как будто бы не лез, хотя был вооружен битой, а молодой замахивался, пытался ударить. Хотел сбить меня ногой, но я ухватился за нее. В этот момент пожилой мужчина резко ударил меня дубинкой по голове. С меня крови натекло, как с поросенка! Весь багажник залил кровью», — поделился потерпевший.

Мужчина отметил, что его с места ЧП забирали на скорой. Домой из больницы его отпустили только через неделю. После этого он обратился в полицию и написал на агрессоров заявление.

Также потерпевший отметил, что инцидент очень напугал его маленького сына.

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