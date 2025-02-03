На Кубани водитель повредила беременной глаз в дорожном конфликте и попала на видео

В Краснодаре женщина напала на беременную. Об этом сообщает «Жесть Краснодара и Края».

Инцидент произошел на Заполярной улице. По данным Telegram-канала, две женщины, одна из которых беременна, поссорились из-за очередности проезда.

Сначала одна из участниц стала кричать на беременную, затем избила. На кадрах с места произошедшего заметно, как оппонентка нанесла несколько ударов по ногам, затем – по лицу. Рядом находился мужчина, который попытался разнять драку, но сделать это у него не получилось. Еще один мужчина также попытался прекратить ссору.

После инцидента женщина скрылась. Беременная попала в больницу с частичной потерей зрения. Как рассказали очевидцы, оппонентка «выдавила ногтем женщине глаз».

Пострадавшая обратилась в полицию. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге автоледи сбила мальчика, когда он шел по переходу без родителей.