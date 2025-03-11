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В Краснодаре будут судить мигранта за развращение школьниц

В Краснодаре мигрант приставал к детям на улице и попался полиции
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Краснодаре перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в совершении преступления в отношении несовершеннолетних, мужчина приставал к девочкам на улице. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ноябре 2024 года 37-летний приезжий приставал на улице к двум девочкам 13 и 15 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать, ему может грозить до 12 лет лишения свободы, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Воронеже суд вынес приговор иностранцу, который домогался 11-летней девочки. Школьница пошла на встречу с подругой, но по пути ее догнал незнакомец и стал трогать. Девочка решила, что это произошло случайно, и пошла дальше, но мигрант догнал ее и стал приставать снова. Спустя два дня мужчину задержали, им оказался иностранец, проживавший на территории России нелегально.

Ранее россиянин приставал к девушке и изрезал ножом мужчин, заступившихся за нее.

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