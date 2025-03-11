В Москве будут доступны новые усовершенствованные самокаты Яндекса

Яндекс представил новое поколение самокатов собственной разработки, которые будут доступны пользователям в Москве в сезоне 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

Для начала или завершения аренды пользователю необходимо будет на 2-3 секунды нажать умную кнопку на руле. За это время IoT-модуль синхронизируется со смартфоном. Тестирование новой технологии завершится в апреле. После этого кнопка будет работать на всех самокатах в столице.

Также Яндекс уделил особое внимание безопасности. В новых самокатах установлен усовершенствованный IoT-модуль, благодаря которому точнее определяются «медленные» и «запретные» зоны для катания. Также в новом поколении самокатов появились боковые световые индикаторы, которые мигают при торможении и предупреждают о маневре. На корпус каждого самоката нанесли основные правила безопасности на дорогах.

Для удобства поездок в темное время суток на самокатах установили фонарь с радиусом свечения до 10 метров, чтобы пользователь смог увидеть изменения на дороге издалека.

Что касается маневренности, самокаты нового поколения стали на 2 кг легче, переднее колесо стало больше, а платформа стала более устойчивой. С помощью специального упора пользователю будет проще устоять на платформе при внезапных маневрах и резком торможении.

У самокатов Яндекса нового поколения также появились специальные ручки, с помощью которых их легче переносить по лестницам или доставать из ряда других средств на парковке.

Напомним, первая модель самокатов Яндекс Go была разработана конструкторским бюро компании в 2023 году. Второе поколение разрабатывалось с учетом пожеланий пользователей, опробовавших предыдущую модель. В Москве в новом сезоне весь парк Яндекс Go будет состоять из самокатов второго поколения.