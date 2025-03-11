Россиянам рассказали, как защитить электронную почту от взлома

Взломав электронную почту, мошенники могут авторизоваться в личных кабинетах жертвы и других сервисах, а также рассылать с адреса пользователя спам и просить денег у его родственников. Об этом в беседе с РИАМО предупредил руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной.

Для защиты электронного ящика эксперт посоветовал отдать предпочтение беспарольному способу аутентификации. По его словам, многие сервисы переходят на современные методы, такие как звонок-сброс, технология OnePass, QR-коды, скан отпечатков пальцев, распознавание лица и другие.

При стандартной защите паролем следует использовать сложные комбинации, добавил он.

«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — заключил Водяной.

Эксперт по фрод-инцидентам «МегаФона» Борис Лопатин до этого перечислил способы защиты от фишинга.

Первым шагом он назвал добавление часто посещаемых сайтов в закладки браузера. Это действие исключает риск случайного перехода на поддельную страницу из поисковой выдачи.

Особую осторожность, по мнению эксперта, следует проявлять при запросах личных данных. Представители легитимных организаций не запрашивают конфиденциальную информацию, такую как пароли, номера карт и коды подтверждения, через электронную почту или мессенджеры.

Ранее россиянам объяснили, как помочь близкому, если он стал жертвой мошенников.