Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как защитить электронную почту от взлома

Киберэксперт Водяной: двухфакторная аутентификация защитит почту от взлома
close
Depositphotos

Взломав электронную почту, мошенники могут авторизоваться в личных кабинетах жертвы и других сервисах, а также рассылать с адреса пользователя спам и просить денег у его родственников. Об этом в беседе с РИАМО предупредил руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной.

Для защиты электронного ящика эксперт посоветовал отдать предпочтение беспарольному способу аутентификации. По его словам, многие сервисы переходят на современные методы, такие как звонок-сброс, технология OnePass, QR-коды, скан отпечатков пальцев, распознавание лица и другие.

При стандартной защите паролем следует использовать сложные комбинации, добавил он.

«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — заключил Водяной.

Эксперт по фрод-инцидентам «МегаФона» Борис Лопатин до этого перечислил способы защиты от фишинга.

Первым шагом он назвал добавление часто посещаемых сайтов в закладки браузера. Это действие исключает риск случайного перехода на поддельную страницу из поисковой выдачи.

Особую осторожность, по мнению эксперта, следует проявлять при запросах личных данных. Представители легитимных организаций не запрашивают конфиденциальную информацию, такую как пароли, номера карт и коды подтверждения, через электронную почту или мессенджеры.

Ранее россиянам объяснили, как помочь близкому, если он стал жертвой мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами