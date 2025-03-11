Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дизайнеры назвали лучшие оттенки для оформления кухни

Pravda.Ru: зеленый и серый подойдут для оформления кухни
close
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Сочетание зеленого и серого отлично подойдет для оформления кухни и поможет создать расслабляющую атмосферу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дизайнеров.

Кроме того, они советуют рассмотреть черный цвет с выразительными акцентами, бермудский синий или нейтральный морской. Глубокий темно-синий, по их словам, придаст пространству глубины и сделает его более современным, голубой — создаст атмосферу отдыха и уюта, жемчужный оттенок с морским акцентом — легкое природное настроение. Для кухни также подойдут серый и глубокий серо-коричневый оттенки, считают эксперты.

«Мягкий кремовый оттенок придает кухне уют, делая ее светлой, но не холодной. Нейтральная палитра позволяет добавить яркие акценты в виде плитки или декора», — добавили в сообщении.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение — те решения, которые позволят грамотно оформить даже небольшую кухню.

Ранее были названы правила, которые помогут навести порядок на кухне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами