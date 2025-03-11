Дизайнеры назвали лучшие оттенки для оформления кухни

Сочетание зеленого и серого отлично подойдет для оформления кухни и поможет создать расслабляющую атмосферу. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дизайнеров.

Кроме того, они советуют рассмотреть черный цвет с выразительными акцентами, бермудский синий или нейтральный морской. Глубокий темно-синий, по их словам, придаст пространству глубины и сделает его более современным, голубой — создаст атмосферу отдыха и уюта, жемчужный оттенок с морским акцентом — легкое природное настроение. Для кухни также подойдут серый и глубокий серо-коричневый оттенки, считают эксперты.

«Мягкий кремовый оттенок придает кухне уют, делая ее светлой, но не холодной. Нейтральная палитра позволяет добавить яркие акценты в виде плитки или декора», — добавили в сообщении.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение — те решения, которые позволят грамотно оформить даже небольшую кухню.

Ранее были названы правила, которые помогут навести порядок на кухне.