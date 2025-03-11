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Таксист высадил школьницу без денег из машины во время поездки

В Алтайском крае таксист высадил девочку, несмотря на оплаченную поездку
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Shutterstock

В Алтайском крае мать пожаловалась на таксиста, который высадил ее ребенка из машины. Об этом сообщает «Катунь 24».

По словам женщины, ее 12-летней дочери нужно было доехать до школы в Новоалтайске из Барнаула. Для этого родительница вызвала такси и оплатила его по указанным в приложении реквизитам.

Девочка села в машину, но в поездке водитель заметил, что деньги перевели на карту, которая была арестована. Мужчина потребовал отправить ему средства на другую карту.

«В итоге не довез ребенка до школы, грозился не выпустить дочь из машины, кричал на нее и на меня (я это слышала по телефону дочери)», – рассказала женщина.

Помимо этого, таксист якобы требовал у ребенка отдать ему телефон и в результате выхватил устройство.

Водитель, по словам матери, высадил ее дочь на проезжей части, денег у школьницы больше не было. Как рассказала женщина, девочка очень напугана.

Родительница обратилась в полицию. Выяснилось, что до этого водителя уже привлекали к ответственности за подобный инцидент в другой службе такси.

Ранее в Тюмени таксист похитил деньги с карты пассажира.

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