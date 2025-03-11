В Тюмени таксист похитил деньги с карты пассажира

В Тюмени задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковского счета, водитель отказался возвращать найденную карту. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Тюмени, женщина рассказала, что ее ребенок случайно выронил в такси банковскую карту во время поездки. Она позвонила водителю и попросила вернуть кредитку. Однако таксист заявил, что карту в салоне не находил и бросил трубку.

Вскоре со счета женщины списались 4 тысячи рублей. Сотрудники полиции задержали шофера, мужчина признался, что нашел карту на заднем сиденье и решил забрать ее себе. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Москве водитель такси отобрал золотой крест у пассажира и высадил его на полпути. Заказавший такси москвич был недоволен ошибками, которые, как ему показалось, водитель совершил во время движения. На улице Маросейке он, не доехав до конца маршрута, попросил его высадить, в ответ таксист стал требовать двойную плату. Стражи порядка остановили подозреваемого в 24 км от места происшествия. 29-летнему мужчине уже предъявили обвинение в грабеже.

Ранее мигрант пытался изнасиловать и ограбить женщину в такси.