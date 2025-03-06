В Канаде 41-летний педагог совратила школьника

Учительницу из Канады обвиняют в совращении школьника. Об этом сообщает The Chronicle Herald.

По версии следствия, 41-летняя Дейдре Лонгмайер из города Дигби насиловала ученика в период с сентября 2022 по сентябрь 2024 года. Точный возраст пострадавшего не уточняется, но, исходя из инкриминируемой статьи, школьнику 16-18 лет.

На связь между педагогом и учеником обратили внимание в августе прошлого года после того, как кто-то обратился в полицию и рассказал о предполагаемом насилии.

Сначала дело закрыли, но позже появились доказательства, из-за которых полиция снова вернулась к материалам. Обвинения касаются только одного человека, информации о других пострадавших нет. Перед судом педагог предстанет в конце текущего месяца.

По словам главы центра, в котором работала Лонгмайер, женщина не провела ни одного занятия в текущем учебном году.

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