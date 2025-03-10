Названы электроприборы, которые опасно использовать с удлинителем

Не все электроприборы, которые мы регулярно используем в быту, можно безопасно подключать через удлинители. Некоторые из них требуют большого количества электроэнергии для работы, что может привести к перегреву проводов, короткому замыканию и даже пожару, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Например, современные пылесосы часто обладают высокой мощностью (от 1000 до 2000 Вт). Когда такой прибор работает под нагрузкой, он потребляет значительное количество энергии, что может привести к нагреванию кабеля и увеличить риск возгорания», — объяснил он.

Опасно подключать через удлинитель электрические обогреватели, будь то масляные радиаторы, конвекторы или тепловентиляторы. Они потребляют от 500 до 3000 Вт и работают продолжительное время, создавая постоянную высокую нагрузку на сеть. Температура внутри удлинителя повышается, что может привести к разрушению изоляции и риску короткого замыкания.

«Стиральные машины имеют среднюю мощность около 1500-2500 Вт. Мощность варочных панелей составляет до 4000 Вт, электроплиты относятся к высоковольтной технике и их мощность может достигать 7000 Вт. Поэтому вся вышеперечисленная техника должна быть подключена напрямую к сети исключительно через специальную силовую розетку», — отметил эксперт.

Даже холодильники и морозильные камеры, хотя они и не потребляют много мощности при запуске компрессора (около 100-300 Вт), не стоит подключать через удлинитель. Эти устройства работают круглосуточно, а постоянная работа повышает износ проводов и контактов. Со временем это может привести к перегреву и коротким замыканиям.

«Наконец, микроволновые печи, мощность которых варьируется от 600 до 1200 Вт, также создают значительную нагрузку на электросеть. Микроволновка может работать на полную мощность несколько минут подряд, при этом создается большая нагрузка, что может привести к перегреву проводов удлинителя и вывести из строя его и технику», — добавил профессор.

Если вам необходимо временно воспользоваться удлинителем, убедитесь, что он рассчитан на соответствующую мощность и соответствует стандартам безопасности, а также следуйте рекомендациям производителей и правилам эксплуатации электрооборудования, резюмировал он.

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