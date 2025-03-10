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Подросток сбежал из дома в Екатеринбурге и улетел в Москву к знакомой из соцсетей

В Екатеринбурге 14-летней юноша сбежал из дома ради подруги, живущей в Москве
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Telegram-канал Транспортная полиция Урала

Подросток из Екатеринбурга познакомился в интернете с девушкой и сбежал ради нее из дома. Об этом сообщает транспортная полиция Урала.

Мать девятиклассника заявила о пропаже сына 6 марта. Женщина объяснила, что поссорилась с сыном после того, как запретила ему лететь в Москву. По ее словам, тот собирался в столицу, чтобы встретиться со сверстницей, с которой недавно познакомился в интернете.

Несмотря на запрет матери, молодой человек сам добрался до аэропорта Кольцово и сел на рейс до Москвы. Его отследили по камерам. Оказалось, что подросток уехал из Шереметьево на такси. Конечный пункт назначения юноши быстро установили, а затем нашли и самого разыскиваемого. Он объяснил, что в свободное от учебы время подрабатывает официантом и приобрел билет на личные сбережения.

9 марта он вернулся домой в сопровождении инспекторов ПДН и воссоединился с семьей. До сих пор ни родители школьника, ни он сам в поле зрения органов внутренних дел не попадали.

Ранее кошке, которая в одиночку добралась поездом до Лондона, подарили пожизненный проездной.

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