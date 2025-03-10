Политолог назвал всеобъемлющим доклад Махонина президенту Путину

Доклад губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным носил всеобъемлющий характер. Об этом по итогам встречи рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По его словам, глава региона рассказал президенту, чего удалось добиться за 5 лет руководства регионом.

«К удовлетворению президента, многие вещи сделать удалось. Особенно я бы выделил то тяжелое наследство, которое досталось Махонину 5 лет назад. Я имею в виду темпы жилищного строительства, которые ему удалось нарастить, и таким образом увеличить скорость расселения ветхого жилья. Это была одна из системных накопленных проблем региона, которые ему достались по наследству», — сказал политолог.

Также Мартынов обратил внимание на успехи в развитии регионального здравоохранения, которое, по его мнению, было одной из системных проблем, доставшихся по наследству Махонину.

«Формат доклада президенту подразумевает отчет обо всех направлениях развития региона. В этот раз Махонин, кроме отчета о проделанной работе, еще поделился с президентом планами на следующую пятилетку, из чего можно сделать вывод, что он будет снова баллотироваться на губернаторский пост в сентябре», — добавил он.

По его мнению, подобная публичная встреча накануне старта электоральной кампании может говорить о том, что президент поддержит выдвижение Махонина.

Политолог напомнил, что 5 лет назад в экспертном сообществе было много скепсиса насчет возможности быстро переломить ситуацию в регионе.

«Тем не менее, Махонину удалось с этим справиться. И не последнюю роль здесь играет внимание президента и федерального центра. Я как раз хотел акцентировать внимание на успешном менеджменте управления регионом, в том числе в решении накопленных проблем», — сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что Махонин стал яркой иллюстрацией кадровой политики президента Путина.

«С одной стороны, уделяется огромное внимание подготовке кадров а с другой стороны, прохождению разных уровней на накопление компетенций и опыта, а также формированию горизонтальных и вертикальных связей. Это кадровая политика президента Путина, его идея, которая сегодня реализована. Махонин и Пермский край — это яркая иллюстрация успеха подобных подходов», — заключил эксперт.