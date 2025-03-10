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В России стартовало народное голосование премии «Герои Рунета»

Голосование за кандидатов на ежегодную премию «Герои Рунета» началось 10 марта
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

В России 10 марта началось народное голосование за кандидатов на ежегодную премию РОЦИТ «Герои Рунета», сообщает пресс-служба форума.

Как уточнили организаторы мероприятия, принять участие в конкурсе может каждый. Отмечается, что заявки принимаются на официальном сайте премии.

В этом году голосование традиционно пройдет в два этапа. Так, сначала будет собран пул кандидатур, из которых эксперты премии выберут прошедших дальше. На втором этапе начнется открытое голосование за отобранных участников.

«Вы можете подать на участие в премии любимый интернет-ресурс, блогера или человека, чей вклад в развитие Рунета должен быть отмечен», — рассказал председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

Отмечается, что промежуточные результаты голосования будут объявлены в ноябре, а торжественная церемония награждения победителей состоится в декабре в Москве.

Напомним, премия «Герои Рунета» была учреждена РОЦИТ в 2023 году. В рамках конкурса ежегодно отмечают людей, персонажей и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте сети. Генеральным информационным партнером премии стал медиахолдинг Rambler&Co.

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