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Россиян предостерегли от использования VPN-сервисов

Член ТПП РФ Маслов: устройства могут подвергаться атакам при использовании VPN
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

При использовании VPN-сервисов устройства могут подвергаться массовым атакам, которые происходят автоматически. Об этом рассказал член Общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

По его словам, в некоторых случаях девайсы даже превращаются в часть ботнетов, которые используются для взломов и DDoS-атак, в том числе против государственных структур.

«Когда пользователь устанавливает себе сомнительный VPN-сервис, он часто убежден, что утечка данных или заражение вредоносным ПО могут произойти с кем угодно, но только не с ним. Однако статистика говорит об обратном. Помните, что все данные, которые вы передаете через VPN, становятся известны «третьей» стороне», — сказал он.

В свою очередь, член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк напомнил, что организации, как правило, располагают специалистами, которые оперативно реагируют на кибератаки через VPN.

«Однако обычные пользователи редко уделяют должное внимание регулярной проверке своих смартфонов и компьютеров, не говоря уже о проведении полноценного аудита с точки зрения кибербезопасности», — сказал он.

Данюк уточнил, что в сочетании с агрессивным маркетингом VPN-сервисов, которые позиционируются как «волшебная кнопка», ситуация с распространением вредоносного ПО и утечками данных приобретает угрожающие масштабы.

«Ни одна зарубежная платформа не оправдывает таких рисков, особенно при наличии надежных отечественных аналогов», — заключил он.

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