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В США заявили о конце эпохи дешевого пальмового масла

Reuters: эпоха дешевого пальмового масла приблизилась к концу
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Depositphotos

Пальмовое масло останется дорогим в течение многих лет из-за замедления его производства и увеличения объемов производства биодизеля в Индонезии, которая занимает лидирующие позиции в этом сегменте. Об этом сообщает Reuters.

Агентство подчеркивает, что пальмовое масло используется широко и составляет более 50% мировых поставок растительных масел. Оно особенно востребовано на развивающихся рынках.

Аналитик Дораб Мистри отметил, что после долгих лет низких цен на пальмовое масло его производство начало снижаться, в то время как Индонезия активно направляет его на нужды биодизельной промышленности.

«Дни скидок в $400 за тонну прошли», — констатировал Мистри, отметив, что пальмовое масло больше не будет таким дешевым как прежде.

До этого доктор экономических наук, профессор, экс-замглавы Минсельхоза Леонид Холод отметил, что в России заметно подорожало подсолнечное масло, экспортная стоимость за год выросла на 43,2%. Главная причина — это ситуация на мировом рынке, но также цены тянут вверх проблемы с другими видами масел.

Ранее врач предостерег от чрезмерного поедания шоколадной пасты из-за пальмового масла.

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