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«По барам не ходил»: друг рассказал о мужчине, которого 8 марта жестоко избили три женщины

Житель Козельска рассказал, что избитый тремя женщинами мужчина до этого ударился головой
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Житель Козельска Валерий, погибший после избиения тремя женщинами около клуба «Майами», до этого ударился головой, поэтому не мог защититься. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг Матвей. По его словам, у Валерия остались две взрослые дочери.

«Он был хорошим другом. И по барам никогда не ходил. Зачем пошел в тот день, непонятно. Он был здоровым и крепким. Говорят, что в баре упал, головой сильно ударился, поэтому не смог себя защитить. Есть бывшая жена и две взрослые дочки. У родственников шок», – сказал он.

Один из очевидцев драки рассказал «Газете.Ru», что три женщины повалили мужчину и стали избивать ногами. По его словам, изо рта у пострадавшего шла кровь.

«Скорая приехала и уехала очень быстро с ним. Но когда еще не приехали врачи и его перестали бить, он лежал и хрипел. Кто-то пытался оттащить этих женщин. Самое главное — это произошло не прям около заведения, а они отошли в место, где темно, где особо не стояли люди», – пояснил он.

10 марта Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в городе Козельске Калужской области в ночь на 9 марта женщина с дочерью и ее подругой жестоко избили мужчину, который хотел с ними познакомиться.

Как пишут СМИ, 47-летний Валерий отдыхал с друзьями и решил познакомиться с одной из посетительниц, но получил отказ. После этого женщина позвонила своей 18-летней дочери и заявила, что Валерий ее ударил. Девушка приехала к матери вместе с подругой. Втроем они начали избивать мужчину, повалив его на пол. Одна из девушек несколько раз прыгнула ему на голову. Прибывшие на место медики не смогли спасти избитого, он впал в кому и скончался. По данным SHOT, Валерий умер из-за оторвавшегося тромба.

Ранее в Уссурийске мужчина с ножом напал на посетителя бара.

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