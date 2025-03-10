«По барам не ходил»: друг рассказал о мужчине, которого 8 марта жестоко избили три женщины

Житель Козельска Валерий, погибший после избиения тремя женщинами около клуба «Майами», до этого ударился головой, поэтому не мог защититься. Об этом «Газете.Ru» рассказал его друг Матвей. По его словам, у Валерия остались две взрослые дочери.

«Он был хорошим другом. И по барам никогда не ходил. Зачем пошел в тот день, непонятно. Он был здоровым и крепким. Говорят, что в баре упал, головой сильно ударился, поэтому не смог себя защитить. Есть бывшая жена и две взрослые дочки. У родственников шок», – сказал он.

Один из очевидцев драки рассказал «Газете.Ru», что три женщины повалили мужчину и стали избивать ногами. По его словам, изо рта у пострадавшего шла кровь.

«Скорая приехала и уехала очень быстро с ним. Но когда еще не приехали врачи и его перестали бить, он лежал и хрипел. Кто-то пытался оттащить этих женщин. Самое главное — это произошло не прям около заведения, а они отошли в место, где темно, где особо не стояли люди», – пояснил он.

10 марта Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в городе Козельске Калужской области в ночь на 9 марта женщина с дочерью и ее подругой жестоко избили мужчину, который хотел с ними познакомиться.

Как пишут СМИ, 47-летний Валерий отдыхал с друзьями и решил познакомиться с одной из посетительниц, но получил отказ. После этого женщина позвонила своей 18-летней дочери и заявила, что Валерий ее ударил. Девушка приехала к матери вместе с подругой. Втроем они начали избивать мужчину, повалив его на пол. Одна из девушек несколько раз прыгнула ему на голову. Прибывшие на место медики не смогли спасти избитого, он впал в кому и скончался. По данным SHOT, Валерий умер из-за оторвавшегося тромба.

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