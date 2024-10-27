В Уссурийске мужчина с ножом напал на посетителя бара

В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый несколько раз ударил ножом мужчину около бара. Об этом сообщает УМВД региона.

В одну из больниц Уссурийска был доставлен мужчина с ножевыми ранениями. Пациент сообщил, что возле бара на него напал незнакомец. Опросив очевидцев, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого.

С места происшествия злоумышленник скрылся и был объявлен в оперативный розыск. Спустя несколько дней его удалось задержать. 20-летний мужчина был доставлен в отдел полиции и признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону психически больной юноша ранил двух прохожих ножом. Инцидент произошел на Коммунистическом проспекте. Молодой человек с ножом, убегая от своего отца, ранил двух прохожих. Кроме того, он бросил нож в ребенка, который смог увернуться. Нападавшего поместили в психиатрическую больницу.

Ранее в Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета.