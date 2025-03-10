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В Петербурге грабитель приставил шариковую ручку к горлу мужчины и отнял деньги

«Фонтанка»: в Петербурге грабитель отнял деньги у прохожего с помощью ручки
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Global Look Press

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ранее судимый мужчина ограбил прохожего, приставив ему к горлу шариковую ручку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ночь на 9 марта, мужчина прогуливался возле кафе «Кебаб» и поссорился с незнакомцем, который начал ему угрожать. Злоумышленник приставил к горлу оппонента шариковую ручку и заставил его перевести 2 тысячи рублей через мобильное приложение.

Подозреваемого в нападении задержали на месте, им оказался 27-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. После дерзкого ограбления неизвестный скрылся, а сотрудник торговой точки вызвал полицию. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Тамбовской области подросток с приятелем дважды грабили дом соседки.

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