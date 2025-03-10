«Произошло случайно»: бортпроводник самолета Хабаровск — Екатеринбург ошпарил пассажира

Пассажир «Уральских авиалиний» получил во время полета ожоги из-за того, что бортпроводник случайно ошпарил его кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в минувшие выходные на рейсе, следовавшем из Хабаровска в Екатеринбург. По информации канала, все произошло во время раздачи горячих напитков. Стюард протягивал поднос со стаканчиком, когда тот случайно опрокинулся, а вода вылилась на одного из клиентов авиакомпании.

По прибытии в воздушную гавань пострадавший обратился за медицинской помощью. Сотрудник медпункта аэропорта диагностировал ему ожоги первой и второй степени правого предплечья и живота. Пассажиру обработали ожоги и предложили госпитализацию. От последней мужчина отказался. Судмедэкспертизу он также проходить не стал. Он отметил, что претензий к стюарду у него нет, так как все произошло случайно.

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