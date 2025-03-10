Три женщины до смерти забили мужчину, который хотел с ними познакомиться

В Калужской области в ночь на 9 марта женщина с дочерью и ее подругой жестоко избили мужчину, который хотел с ними познакомиться, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в кафе-клубе «Майами», 47-летний мужчина отдыхал с друзьями и решил познакомиться с одной из посетительниц, но получил отказ. Женщине настолько не понравился новый ухажер, что она позвонила 18-летней дочери и заявила, что мужчина ее ударил.

Девушка приехала к матери вместе с подругой. Втроем они начали избивать потерпевшего, повалив его на пол. Одна из девушек несколько раз прыгнула на голову потерявшему сознание мужчине. Прибывшие на место медики не смогли спасти избитого, он впал в кому и скончался.

Нападавших задержали, но отпустили, поскольку точная причина смерти мужчины пока не установлена. По словам местных жителей, злоумышленницы были пьяны.

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