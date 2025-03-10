Могилу царской семьи в Екатеринбурге хотят застроить

Могилу царской семьи в Екатеринбурге могут застроить. Об этом сообщили в фонде «Мемориал Романовых», пишет Mash.

Останки императора Николая II и его близких были перевезены в урочище Поросенков Лог спустя два дня после сброса в шахту в Ганиной Яме. Осенью прошлого года почти все памятники в этом месте исключили из списка особо охраняемых, в том числе и могилу семьи Романовых.

Глава «Мемориала Романовых» Илья Коровин пытается оспорить это решение в суде. Он утверждает, что на эту землю претендует РПЦ. По словам Коровина, в 2021 году на территорию, несмотря на статус особо охраняемой, уже заезжала стройтехника и пробурила 11 скважин. Чуть позже был совершен поджог леса, пожар разошелся на 100 квадратных метров, однако полиция отказалась возбуждать дело.

Известно, что у Романовых остались потомки. 21 октября 2022 года впервые за сто лет родился наследник Императорского дома Романовых. Сын появился у князя Георгия Романова, который по линии матери является наследником царской семьи, и его супруги княгини Виктории Романовой. Мальчика назвали Александром в честь святого князя Александра Невского.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о последних днях Николая II и его семьи.