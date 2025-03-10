Домашний ротвейлер разодрал руки и ноги мужчине в Забайкалье

В Забайкальском крае местному жителю потребовалась медицинская помощь после нападения ротвейлера. Об этом сообщает телеканал «Забайкалье».

Инцидент произошел на станции Дарасун, ротвейлер набросился на местного жителя. Пес разодрал мужчине руки и ноги. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мужчина проходит курс лечения.

Известно, что собака домашняя, забайкалец намерен связаться с ее владельцем и решить вопрос в досудебном порядке. В противном случае он намерен обратиться в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Хакасии ребенку понадобилась помощь медиков после нападения собак. Восьмилетняя девочка шла в школу, но в какой-то момент на нее напали животные. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее на Камчатке девочку покусала привязанная к столбу собака.