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Сотрудник салона связи торговал данными клиентов, но его раскрыли

В Ленобласти задержали сотрудника салона связи, продававшего данные клиентов
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ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Шлиссельбурга по подозрению в незаконной передаче информации с персональными данными. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно проведенному расследованию, молодой человек работал в одном из салонов связи Кировска и занимался противоправной деятельностью. В частности, он сфотографировал сведения о нескольких десятках абонентов, после чего отправил снимки неизвестным в мессенджере. За передачу данных одного человека работник получал 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные» УК РФ.

Правоохранители продолжают расследование, устанавливая причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Калининграде поймали мужчину с порталом в нарколабораторию в холодильнике.

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