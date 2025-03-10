Приставы прекратили взыскание долгов с умершего Мавроди

Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, данное решение было принято из-за отсутствия какого-либо имущества или наследников у Мавроди.

Летом 2024 года сообщалось, что Мавроди оставил после смерти долги на 1,6 млрд рублей. Согласно законодательству, вступить в наследство необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если срок пропущен, наследникам требуется обратиться в суд для его восстановления.

30 лет назад в России заработала мошенническая схема, в которую оказались вовлечены миллионы людей — 1 февраля 1994-го началась продажа акций знаменитой «МММ». «Газета.Ru» поговорила с бывшими акционерами и выяснила, почему придуманная Сергеем Мавроди финансовая пирамида оказалась столь популярной.

МММ была признана банкротом в 1997 году, самого Мавроди искали правоохранители, но нашли только шесть лет спустя, на съемной квартире в Москве. Его приговорили к 4,5 года заключения за мошенничество. Выйдя на свободу, он до самой своей смерти 26 марта 2018-го пытался строить новые финансовые пирамиды.

Ранее вышел документальный сериал о Мавроди.