В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от неизвестного

Если на счет поступили деньги от неизвестного отправителя, это может быть результатом ошибки или частью мошеннической схемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

В ведомстве посоветовали сначала убедиться, что деньги действительно поступили на счет, так как сообщение о зачислении может быть поддельным. Также нужно сразу уведомить банк о неожиданном поступлении средств.

Использовать поступившие деньги эксперты тоже не советуют, так как это могут расценить как необоснованное обогащение и придется возвращать эти средства, а также столкнуться с судебными издержками.

Россиян также призвали не соглашаться на самостоятельный возврат, если на вас выйдет «хозяин» денег. Это может быть мошеннической схемой с последующим шантажом в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через карту. Все операции по возврату должны проводить через банк, заключили в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты.