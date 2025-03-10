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В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от неизвестного

ТАСС: при поступлении денег на карту от незнакомца следует уведомить банк
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Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Если на счет поступили деньги от неизвестного отправителя, это может быть результатом ошибки или частью мошеннической схемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

В ведомстве посоветовали сначала убедиться, что деньги действительно поступили на счет, так как сообщение о зачислении может быть поддельным. Также нужно сразу уведомить банк о неожиданном поступлении средств.

Использовать поступившие деньги эксперты тоже не советуют, так как это могут расценить как необоснованное обогащение и придется возвращать эти средства, а также столкнуться с судебными издержками.

Россиян также призвали не соглашаться на самостоятельный возврат, если на вас выйдет «хозяин» денег. Это может быть мошеннической схемой с последующим шантажом в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через карту. Все операции по возврату должны проводить через банк, заключили в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты.

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