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Россиян предупредили об опасности некачественных батареек

Профессор Юрасов: некачественные батарейки могут привести к ожогам и взрыву
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Jochen Tack/Global Look Press

При выборе батареек обратите внимание на несколько ключевых факторов. Во-первых, учитывайте тип элемента питания: щелочные подходят для повседневного использования в устройствах средней мощности, литиевые — для мощных устройств, а серебряно-цинковые — для часов и слуховых аппаратов, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Емкость батареек, указанная в миллиампер-часах (mAh), определяет продолжительность их работы: чем выше значение mAh, тем дольше прослужит элемент питания. Всегда проверяйте дату изготовления и срок годности батареек, так как просроченные изделия могут потерять значительную часть своей емкости и даже стать причиной коррозии металла контактов. Качество упаковки также играет роль: надежные производители используют прочную упаковку, защищающую продукт от внешних воздействий. Чтобы продлить срок службы элементов питания нужно хранить батарейки в сухом прохладном месте, избегая попадания на них прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла», — объяснил он.

Средний срок службы качественных щелочных батареек составляет около 10–20 часов непрерывной работы, тогда как литиевые батарейки могут проработать в два-три раза дольше. Серебряно-цинковые элементы питания обычно рассчитаны на несколько месяцев или даже годы непрерывной работы в низкоэнергетических устройствах.

«Некачественные элементы питания могут не только разочаровать вас своей непродолжительной работой, но и создать серьезные угрозы для вашего оборудования и даже здоровья. При использовании таких батареек существует риск возникновения возгорания, взрыва, коррозии металла контактов и повреждения устройств. Как правило, эти элементы питания быстро разряжаются, что приводит к необходимости их частой замены. Кроме того, внезапная разрядка может привести к потере важных данных в электронных устройствах», — добавил эксперт.

Утечка электролита из поврежденных батарей может даже стать причиной химического ожога кожи или слизистых оболочек при контакте. Особенно опасно попадание электролита в глаза, что способно привести к серьезным повреждениям зрения. Случайное проглатывание батарейки ребенком или домашним питомцем может привести к отравлению, раздражению желудочно-кишечного тракта и даже внутреннему кровотечению.

«Следует учитывать и тот факт, что использование некачественных батареек способно увеличить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Например, литий-ионные аккумуляторы содержат токсичные элементы, которые при неправильной утилизации могут загрязнять почву и воду. Существуют пункты сбора батареек, например, в ряде магазинов, куда и нужно сдавать отработанные источники питания», — резюмировал он.

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