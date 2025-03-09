Задолжавший алименты россиянин избил судебного пристава в Верхней Пышме

В Верхней Пышме задержан мужчина, обвиняемый в нападении на судебного пристава, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК РФ Свердловской области.

Житель Верхней Пышмы стал фигурантом уголовного дела за нападение на судебного пристава, мужчина не хотел ехать в отдел для разбирательств и ударил сотрудника. Сотрудники ФССП должны были принудительно доставить его в отдел для разбирательств. Судебный пристав пришел к должнику домой, тот не хотел проследовать за ним и избил пристава.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, обвиняемому в нападении может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что сибиряк спрятался от приставов в стоге сена, но чихнул и попался. Пятидесятилетний житель рабочего поселка Чаны стал фигурантом уголовного дела, находился под административным надзором, но на судебном процессе так и не появился. Тогда судья вынес постановление о принудительном приводе гражданина. Пристав обошел территорию дома и услышал звук, похожий на чиханье. Оказалось, что в сене был разыскиваемый.

Ранее задолжавший почти миллион на содержание дочери сибиряк пытался спрятаться в шкафу.