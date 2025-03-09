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На Алтае осудили опекуна, истязавшего ребенка

На Алтае опекун, истязавшая ребенка, отделалась условным сроком
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Усть-Кане осудили опекуна, которая систематически истязала ребенка, женщина получила условный срок. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

По данным следствия, обвиняемая девять месяцев издевалась над приемным ребенком. Опекун истязала несовершеннолетнего, причиняя ему моральные и физические страдания.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Осужденной также запрещено заниматься работой с детьми в течение двух лет.

До этого сообщалось, что в Петербурге мать истязала родных дочерей из-за жалоб на домогательства отчима. Правоохранители обратили внимание на сожителя женщины в декабре прошлого года. Одна из девочек рассказала, что мужчина изнасиловал ее старшую сестру и совершал в ее отношении насильственные действия. В результате возлюбленного их матери арестовали. После произошедшего дети остались жить с матерью, но спустя два месяца на допросе старшая девочка призналась в том, что родительница постоянно унижает их и избивает.

Ранее в Забайкалье отца будут судить за издевательства над 10-месячной дочерью.

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