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Стало известно о проблемах при строительстве города The Line в Саудовской Аравии

WSJ: в Саудовской Аравии сорвали сроки строительства футуристического мегаполиса
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NEOM

Сроки строительства футуристического мегаполиса The Line на северо-западе Саудовской Аравии оказались сорваны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на внутренние документы.

В материале уточняется, что создание нового населенного пункта является частью проекта развития территории NEOM. При этом главным вдохновителем последнего является наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

По информации журналистов, в октябре 2024 года в стране был дан старт первому этапу проекта. В его рамках на острове Синдала началась малоэтажная застройка, несложная в реализации с технологической точки зрения.

Но, как отметили авторы публикации, в результате подрядчики опоздали со сдачей объектов более чем на три года. Более того, изначально заложенный в строительство бюджет был превышен в три раза и почти достиг отметки в $4 млрд.

Из текста следует, что даже после открытия острова Синдала здесь продолжалось строительство отелей и иных сооружений, которые планировалось ввести в эксплуатацию в первую очередь.

На этом фоне всего через неделю после завершения первого этапа руководитель проекта, отвечавший за его реализацию в течение шести лет, ушел в отставку. Власти, в свою очередь, возложили ответственность за создание The Line на новую команду.

В аудиторском отчете, который был представлен весной 2024 года, говорится, что занимавшиеся строительством мегаполиса топ-менеджеры вносили в бизнес-план NEOM крайне оптимистичные и нереалистичные инициативы. Таким образом они пытались оправдать регулярное увеличение прогнозируемых расходов, подчеркивается в статье.

По итогу предварительные траты на доведение проекта развития территории до «конечного состояния» в 25 раз превысили годовой бюджет всей Саудовской Аравии. Соответствующий показатель составил $8,8 трлн.

Ранее в Саудовской Аравии пересмотрели среднесрочные планы по строительству города The Line.

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